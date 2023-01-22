В Самарской области изменят расписание электричек 30 и 31 января 2023 года

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Добраться из Самары в Тольятти на электричке в конце января будет невозможно. Об этом сообщили представителей пассажирской пригородной компании.

В расписании «Ласточки» и других поездов, которые курсируют по пригородным маршрутам, грядут изменения. 30 и 31 января ряд составов будут отменены.

Согласно новому графику, в понедельник 30 числа поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр.15.36) – Жигулевск (приб.15.52) проследует по измененному расписанию. Состав отправится со станции Жигулевское море в 16:15, сделает остановку на станции Могутовая с 16:26 до 26:27 и прибудет в Жигулевск в 16:31.

31 января и вовсе не выйдут на маршрут электропоезда «Ласточка»:

№ 7112/7111 сообщением Самара (отпр.08.12) – Тольятти (приб.10.11)

№ 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр.10.31) – Самара (приб.12.27)

Отменяются пригородные поезда № 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр.06.23) – Самара (приб.07.27).

Временные неудобства для пассажиров связаны с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях, пишет ГТРК Самара.