В Самарской области изменилось расписание электричек

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В Самарской области 3, 4, 10 и 11 мая будет действовать измененное расписание движения пригородных поездов. Это коснется электричек, которые проезжают по маршрутам Самара — Жигулевское Море — Тольятти и Жигулевское Море — Жигулевск, пишет 63.ру.

— 3, 4, 10 и 11 мая отменяются «Ласточки», которые отправляются из Самары в 08:12 и 20:15, и из Тольятти в 10:31 и 20:11. Также отменяются пригородные поезда Царевщина — Самара, которые отправляются в 06:23, часовой поезд из Самары в Курумоч, две электрички в обратном направлении, отъезжающие в 15:17 и 19:57, трехчасовой поезд от Жигулевского Моря в Жигулевск и пятичасовой в обратном направлении, — сообщили в АО «Самарская ППК».

«Ласточка» — это скоростной электропоезд, созданный в компании Siemens AG для ОАО «РЖД» на основе платформы Siemens Desiro. Он предназначен для пригородных пассажирских перевозок на железных дорогах РФ, оборудованных высокими и низкими платформами. Максимальная скорость — 160 км/ч.

Пригородный поезд из Курумоча в Самару, который в эти же даты будет ходить в 18:22, сократят. Он проследует лишь до Стахановской. 3 и 10 мая в регионе отменят два пригородных поезда: 6-часовой из Самары в Курумоч и 12-часовой в обратном направлении.