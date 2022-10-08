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В Самарской области ищут перевозчиков для автобусных маршрутов

8 октября 2022 12:18
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В Самарской области ищут перевозчиков для автобусных маршрутов

В ближайшее время в Самарской области сменятся компании, которые обслуживают межмуниципальные маршруты. Соответствующий приказ опубликовали на сайте регионального правительства.

Чиновники планируют найти перевозчиков на 19 направлений. В ведомстве озвучили, о каких маршрутах идет речь:

  • Самара — совхоз «Южный»;
  • Самара — село Максимовка;
  • село Кошки — Красный Яр;
  • Октябрьск — Тольятти;
  • село Домашка — Кинель;
  • Сызрань — село Шигоны — село Суринск;
  • Тольятти — село Шентала — село Клявлино;
  • Отрадный — Нефтегорск;
  • Самара — село Дубовый Умет;
  • Тольятти — село Шентала;
  • Тольятти — село Новодевичье;
  • село Богатое — Отрадный;
  • село Васильевка — Тольятти;
  • микрорайон Южный Город — Самара;
  • поселок Аверьяновский — Самара;
  • поселок Восточный — Самара;
  • Тольятти — село Ширяево;
  • Самара — село Мордово-Аделяково;
  • село Волчанка — Самара.

— Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 октября 2022 года. Победитель получит право перевозить пассажиров по указанным маршрутам, — следует из опубликованного документа.

Представители Минтранса озвучили несколько критериев отбора. Во-первых, конкурсная комиссия будет учитывать опыт регулярных пассажирских перевозок. Также кандидатам необходимо будет указать количество аварий, в которые попадали водители.

Победителей торгов объявят 20 октября. Будущий подрядчик будет сотрудничать с Минтрансом в течение 5 лет, пшет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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