В Самарской области ищут перевозчиков для автобусных маршрутов

В ближайшее время в Самарской области сменятся компании, которые обслуживают межмуниципальные маршруты. Соответствующий приказ опубликовали на сайте регионального правительства.
Чиновники планируют найти перевозчиков на 19 направлений. В ведомстве озвучили, о каких маршрутах идет речь:
— Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 октября 2022 года. Победитель получит право перевозить пассажиров по указанным маршрутам, — следует из опубликованного документа.
Представители Минтранса озвучили несколько критериев отбора. Во-первых, конкурсная комиссия будет учитывать опыт регулярных пассажирских перевозок. Также кандидатам необходимо будет указать количество аварий, в которые попадали водители.
Победителей торгов объявят 20 октября. Будущий подрядчик будет сотрудничать с Минтрансом в течение 5 лет, пшет 63.ру.