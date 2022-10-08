В Самарской области ищут перевозчиков для автобусных маршрутов

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В ближайшее время в Самарской области сменятся компании, которые обслуживают межмуниципальные маршруты. Соответствующий приказ опубликовали на сайте регионального правительства.

Чиновники планируют найти перевозчиков на 19 направлений. В ведомстве озвучили, о каких маршрутах идет речь:

Самара — совхоз «Южный»;

Самара — село Максимовка;

село Кошки — Красный Яр;

Октябрьск — Тольятти;

село Домашка — Кинель;

Сызрань — село Шигоны — село Суринск;

Тольятти — село Шентала — село Клявлино;

Отрадный — Нефтегорск;

Самара — село Дубовый Умет;

Тольятти — село Шентала;

Тольятти — село Новодевичье;

село Богатое — Отрадный;

село Васильевка — Тольятти;

микрорайон Южный Город — Самара;

поселок Аверьяновский — Самара;

поселок Восточный — Самара;

Тольятти — село Ширяево;

Самара — село Мордово-Аделяково;

село Волчанка — Самара.

— Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 октября 2022 года. Победитель получит право перевозить пассажиров по указанным маршрутам, — следует из опубликованного документа.

Представители Минтранса озвучили несколько критериев отбора. Во-первых, конкурсная комиссия будет учитывать опыт регулярных пассажирских перевозок. Также кандидатам необходимо будет указать количество аварий, в которые попадали водители.

Победителей торгов объявят 20 октября. Будущий подрядчик будет сотрудничать с Минтрансом в течение 5 лет, пшет 63.ру.