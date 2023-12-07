Я нашел ошибку
Главные новости:
На 2024 год запланирован капитальный ремонт плотины на реке Большой Иргиз в Самарской области
На 2024 год запланирован капитальный ремонт плотины на реке Большой Иргиз в Самарской области
В Минстрое прокомментировали приостановку строительства «Театральной» в Самаре
В Минстрое прокомментировали приостановку строительства «Театральной» в Самаре
В Самаре перенесли строительство дороги в микрорайоне Орловский
В Самаре перенесли строительство дороги в микрорайоне Орловский
В Самарской области электрички начнут ходить по-другому
В Самарской области электрички начнут ходить по-другому
ЦБ РФ: банки получат рекордную прибыль по итогам года
ЦБ РФ: банки получат рекордную прибыль по итогам года
«Виртуальный помощник» защитит от спама и расскажет о важных пропущенных звонках
«Виртуальный помощник» защитит от спама и расскажет о важных пропущенных звонках
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.78
1.2
EUR 100.14
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 декабря в Самаре пройдёт финал Самарской областной лиги КВН трудовой молодёжи
В Самаре состоится молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»
В Самаре открывается выставка, посвящённая истории завода Масленникова
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области электрички начнут ходить по-другому

7 декабря 2023 12:56
75
В Самарской области электрички начнут ходить по-другому

С 10 декабря вводится новый график движения пригородных поездов. Об этом сообщила Самарская пригородная пассажирская компания (СППК).

— Изменится расписание на десяти направлениях. В том числе и на тех, которые курсируют до Оренбургской и Ульяновской области, — рассказали в СППК.

Из Сызрани электрички будут ходить ежедневно с 04:47, а «Ласточка» — по субботам и воскресеньям с 9:22. В будние дни до Самары будет 7 рейсов, а в выходные — 8.

С Похвистнево первый электропоезд будет отправляться в 06:03. Он будет ходить до города 4 раза за день, пишет 63.ру.

Первая ежедневная «Ласточка» отправляется из Тольятти в 06:34, а другие в 11:00, 17:05 и 20:55. Всего по этому направлению в будние дни будет курсировать 4 маршрута, а в выходные — 5.

От Жигулевского моря каждый день до Самары будет ходить 3 электрички, по выходным на одну больше. Первый электропоезд будет выходить на рейс в 05:49.

Кстати, из Жигулевска тоже будет прямой маршрут. Он начнет свое движение в 06:20 и закончит в 08:09, но только по рабочим дням.

А полное расписание посмотрите тут.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
7 декабря 2023  12:28
Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца
89
Ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре
7 декабря 2023  12:14
Ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре
89
В Самаре завтра, 8 декабря распределят свободные места в детсадах
7 декабря 2023  10:18
В Самаре завтра, 8 декабря распределят свободные места в детсадах
139
К обсуждению экспертов были предложены вопросы, касающиеся действующей стратегии пространственного развития, изменения приоритетов региональной политики России, принципов развития городских агломераций, вызовов в контексте пространственного развития.
6 декабря 2023  22:09
В Москве Дмитрий Азаров представил опыт региона на экспертной сессии по пространственному развитию
324
Еще одной важной темой заседания стало обеспечение безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году.
6 декабря 2023  19:49
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в регионе в период новогодних праздников 
890
Весь список