В Самарской области электрички начнут ходить по-другому

75

С 10 декабря вводится новый график движения пригородных поездов. Об этом сообщила Самарская пригородная пассажирская компания (СППК).

— Изменится расписание на десяти направлениях. В том числе и на тех, которые курсируют до Оренбургской и Ульяновской области, — рассказали в СППК.

Из Сызрани электрички будут ходить ежедневно с 04:47, а «Ласточка» — по субботам и воскресеньям с 9:22. В будние дни до Самары будет 7 рейсов, а в выходные — 8.

С Похвистнево первый электропоезд будет отправляться в 06:03. Он будет ходить до города 4 раза за день, пишет 63.ру.

Первая ежедневная «Ласточка» отправляется из Тольятти в 06:34, а другие в 11:00, 17:05 и 20:55. Всего по этому направлению в будние дни будет курсировать 4 маршрута, а в выходные — 5.

От Жигулевского моря каждый день до Самары будет ходить 3 электрички, по выходным на одну больше. Первый электропоезд будет выходить на рейс в 05:49.

Кстати, из Жигулевска тоже будет прямой маршрут. Он начнет свое движение в 06:20 и закончит в 08:09, но только по рабочим дням.

А полное расписание посмотрите тут.