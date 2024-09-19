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В Самарской области 20 сентября изменят расписание пригородных поездов

19 сентября 2024 13:37
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В Самарской области 20 сентября изменят расписание пригородных поездов

В Самарской области в пятницу, 20 сентября 2024 года, временно изменят расписание электричек. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании, пишет Самара-КП.

«В связи с проведением ремонтных работ вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов», – говорится в сообщении.


Так, в этот день не будет курсировать электричка № 7560 Безенчук (отпр. 18:04) – Мирная (приб. 19:45). Также пригородный поезд № 6577 Мирная (отпр. 20:25) – Безенчук (приб. 22:04) на участке Самара – Безенчук проследует по измененному расписанию. На станцию Мирная он прибудет в 20:26, в областную столицу – в 20:50-21:04, а в Безенчук – в 22:17.


Кроме того, изменения коснутся поезда № 7562 Сызрань (отпр. 17:59) – Мирная (приб. 20:58). Он устанавливается сообщением Сызрань-1 (отпр. 17:59) – Безымянка (приб. 20:51) на участке Новокуйбышевская – Безымянка и проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр. 17:59) – Новокуйбышевская (20:01-20:02) – Безымянка (приб. 20:51). На участке Самара – Безымянка электричка останавливаться не будет.

 

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