В Самаре по Московскому шоссе меняется схема движения транспорта

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует, о том, что в связи с производством работ на тепловых сетях с 23:59 16 сентября 2022 года до 1 октября скорректирована схема движения транспорта по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева (между улицами Врубеля и Революционной), в частности – сужение по полосам.

По этой причине троллейбусное сообщение будет организовано следующим образом:

- маршрут №4 – Завод «Металлург» – Центральный автовокзал – Завод «Металлург»;

- маршрут №4 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;

- маршрут №12 – Завод «Экран» – Центральный автовокзал – Завод «Экран»;

- маршрут №15 – Завод «Металлург» – ул. Советской Армии – Завод «Металлург»;

- маршрут №15 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;

- маршрут №17 – 15-й микрорайон – Центральный автовокзал – 15-й микрорайон;

- маршрут №17 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;

- маршрут №19 – Барбошина поляна – Центральный автовокзал – Барбошина поляна;

- маршрут №20 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал.

Движение автобусных маршрутов, проходящих по Московскому шоссе на указанном участке, в частности маршрутов №№ 1, 22, 23, 37, 47, 67, 4, 46, будет осуществляться без изменений.

Фото: администрация Самары