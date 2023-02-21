Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 81% из них трудоустраиваются в учреждения здравоохранения Самарской области.
Медколледж имени Нины Ляпиной в Самаре ежегодно выпускает около 900 специалистов
Специалисты этих подразделений обеспечивают сопровождение в период  беременности и организуют профилактические мероприятия.
В Самарской области работают 55 женских консультаций  в медицинских учреждениях
В 2023 году телеуправляемый комплекс впервые обследует подземные коммуникации ПАО «Т Плюс» в Тольятти.
В 2023 году «Т Плюс» обследует тепловые сети Самарской области с помощью робота-диагноста
Регион представили 35 учащихся вузов.
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
А давали взятки два директора обществ с ограниченной ответственностью.
В городе Самаре бывший директор «Фонда капитального ремонта» брал взятки строительными материалами
Главная задача операции – максимально снизить риск возникновения пожаров в жилом секторе зимой.
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Тех профессионалов, от которых зависят комфорт и безопасность каждого пассажира.
В Самаре наградили ведущих специалистов отрасли общественного транспорта и ветеранов
В связи с проведением патриотического мероприятия «Слава защитникам Отечества».
В Самаре 22 февраля будет ограничено движение транспорта
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.72
EUR 79.13
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре 22 февраля будет ограничено движение транспорта

21 февраля 2023 17:05
126
В связи с проведением патриотического мероприятия «Слава защитникам Отечества».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением патриотического мероприятия «Слава защитникам Отечества» на территории г. о. Самара с 07:00 до 19:00 22 февраля 2023 года будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

- по улице Чапаевской на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской;

- по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.

Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Также с 07:00 до 19:00 22 февраля 2023 года будет действовать ограничение движения транспорта на следующих участках улиц:

- по улице Красноармейской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской;

- по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской;

- по улице Вилоновской от улицы Молодогвардейской до улицы Чапаевской.

Вышеуказанная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также общественный транспорт (автобусы, трамваи).

Кроме того, с 22:00 21 февраля 2023 года до 19:00 22 февраля 2023 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также общественного транспорта – автобусов и трамваев) на следующих участках улично-дорожной сети:

- по улице Чапаевской на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по улице Молодогвардейской от улицы Красноармейской (включая перекресток) до улицы Ульяновской;

- по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской;

- по улице Красноармейской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской;

- по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.

При этом городской общественный транспорт будет работать в режиме усиления.

Трамвайное сообщение в периметре площади им. В.В. Куйбышева будут обеспечивать 19 единиц транспорта. Средний интервал движения составит порядка 2,5 минуты.

Так, 22 февраля 2023 года с 16:15 до 17:00 по ул. Красноармейской в усиленном режиме будут функционировать следующие трамвайные маршруты:

- № 1 – «Улица Чапаевская – Автостанция «Аврора» (4 единицы транспорта);

- № 3 – «Улица Чапаевская – Юнгородок» (3 единицы транспорта);

- № 5 – «Улица. Чапаевская – Стадион «Самара Арена» (2 единицы транспорта);

- № 20 – «Улица Фадеева – Улица Чапаевская» (2 единицы транспорта);

- № 20к – «Улица Фадеева – Улица Чапаевская» (4 единицы транспорта);

- № 22 – «15-й микрорайон – Улица Галактионовская» (4 единицы транспорта).

Помимо этого, дополнительно будут предоставлены автобусы в количестве 8 единиц, работающие по маршрутам:

- № 1 – «Улица Батайская – Железнодорожный вокзал» (2 единицы транспорта);

- № 2 – «Автостанция «Аврора» – Сквер Высоцкого» (2 единицы транспорта);

- № 34 – «Металлург – Площадь Революции» (2 единицы транспорта);

- № 41 – «15А микрорайон – Универмаг «Юность» (2 единицы транспорта).

Стоянка автобусов будет организована по улице Красноармейской – от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской.

Отметим также, что ограничения движения по периметру площади им. В.В. Куйбышева затронут работу автобусного маршрута № 24 – автобусы проследуют в объезд: по улицам Молодогвардейской, Вилоновской, Фрунзе и далее – с выездом на улицу Куйбышева (в прямом и обратном направлениях).

Более подробно со схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тех профессионалов, от которых зависят комфорт и безопасность каждого пассажира.
21 февраля 2023, 17:15
В Самаре наградили ведущих специалистов отрасли общественного транспорта и ветеранов
Тех профессионалов, от которых зависят комфорт и безопасность каждого пассажира. Общество
101
«Город Мастеров» откроет гостям ярмарки удивительный мир авторского искусства мастеров и дизайнеров Самарского региона.
21 февраля 2023, 16:50
«Город Мастеров»: на площади Куйбышева состоится ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества
«Город Мастеров» откроет гостям ярмарки удивительный мир авторского искусства мастеров и дизайнеров Самарского региона. Общество
108
Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.
21 февраля 2023, 15:14
В Самаре после матча «Крылья Советов» - «Динамо» будет подан дополнительный общественный транспорт
Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется. Транспорт
175
В центре внимания
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
21 февраля 2023  13:47
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
182
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
21 февраля 2023  13:15
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
192
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
20 февраля 2023  19:04
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
424
Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения.
20 февраля 2023  17:36
Расчистка рек, берегоукрепление и ликвидация объектов накопленного вреда: Дмитрий Азаров встретился с Главой Минприроды РФ
416
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
20 февраля 2023  14:48
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
1876
Весь список