В Самаре 22 февраля будет ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением патриотического мероприятия «Слава защитникам Отечества» на территории г. о. Самара с 07:00 до 19:00 22 февраля 2023 года будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

- по улице Чапаевской на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской;

- по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.

Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Также с 07:00 до 19:00 22 февраля 2023 года будет действовать ограничение движения транспорта на следующих участках улиц:

- по улице Красноармейской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской;

- по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской;

- по улице Вилоновской от улицы Молодогвардейской до улицы Чапаевской.

Вышеуказанная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также общественный транспорт (автобусы, трамваи).

Кроме того, с 22:00 21 февраля 2023 года до 19:00 22 февраля 2023 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также общественного транспорта – автобусов и трамваев) на следующих участках улично-дорожной сети:

- по улице Чапаевской на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

- по улице Молодогвардейской от улицы Красноармейской (включая перекресток) до улицы Ульяновской;

- по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской;

- по улице Красноармейской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской;

- по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.

При этом городской общественный транспорт будет работать в режиме усиления.

Трамвайное сообщение в периметре площади им. В.В. Куйбышева будут обеспечивать 19 единиц транспорта. Средний интервал движения составит порядка 2,5 минуты.

Так, 22 февраля 2023 года с 16:15 до 17:00 по ул. Красноармейской в усиленном режиме будут функционировать следующие трамвайные маршруты:

- № 1 – «Улица Чапаевская – Автостанция «Аврора» (4 единицы транспорта);

- № 3 – «Улица Чапаевская – Юнгородок» (3 единицы транспорта);

- № 5 – «Улица. Чапаевская – Стадион «Самара Арена» (2 единицы транспорта);

- № 20 – «Улица Фадеева – Улица Чапаевская» (2 единицы транспорта);

- № 20к – «Улица Фадеева – Улица Чапаевская» (4 единицы транспорта);

- № 22 – «15-й микрорайон – Улица Галактионовская» (4 единицы транспорта).

Помимо этого, дополнительно будут предоставлены автобусы в количестве 8 единиц, работающие по маршрутам:

- № 1 – «Улица Батайская – Железнодорожный вокзал» (2 единицы транспорта);

- № 2 – «Автостанция «Аврора» – Сквер Высоцкого» (2 единицы транспорта);

- № 34 – «Металлург – Площадь Революции» (2 единицы транспорта);

- № 41 – «15А микрорайон – Универмаг «Юность» (2 единицы транспорта).

Стоянка автобусов будет организована по улице Красноармейской – от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской.

Отметим также, что ограничения движения по периметру площади им. В.В. Куйбышева затронут работу автобусного маршрута № 24 – автобусы проследуют в объезд: по улицам Молодогвардейской, Вилоновской, Фрунзе и далее – с выездом на улицу Куйбышева (в прямом и обратном направлениях).

Более подробно со схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары