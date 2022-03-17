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В Самаре вводится временное ограничение движения для большегрузного транспорта

17 марта 2022 14:33
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Временные ограничения движения в указанные периоды не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки автобусами.

В весенний период: с 00:00 1 апреля 2022 года до 23:00 30 апреля 2022 года будет ограничено движение транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Самара по ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), ул. 4-й квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, ул. Гаражная (пос. Винтай), пр. Кирова, Южному шоссе, ул. Уральская, автомобильной дороге на асфальтобетонный завод в пос. Козелки, Кряжскому шоссе, Новокуйбышевскому шоссе, Аэропортовскому шоссе, Стромиловскому шоссе, ул. Белорусская, по автомобильной дороге от ПГТ завод «Стройкерамика».

В летний период: с 10:00 до 22:00 с 20 мая 2022 года по 31 августа 2022 года будет ограничено движение тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Самары по ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), ул. 4-й квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, ул. Гаражная (пос. Винтай), пр. Кирова, Южному шоссе, ул. Уральская, автомобильной дороге на асфальтобетонный завод в пос. Козелки, Кряжскому шоссе, Новокуйбышевскому шоссе, Аэропортовскому шоссе, Стромиловскому шоссе, ул. Белорусская, по автомобильной дороге от ПГТ завод «Стройкерамика».

Временные ограничения движения в указанные периоды не распространяются:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, допускаемых к применению в технике, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и работ по содержанию автомобильных дорог;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

Подробнее со схемами ограничения движения можно ознакомиться в приложениях.

Список документов

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