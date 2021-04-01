В Самаре временно перекроют улицу Егорова от дома №8 до №22

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В областном центре с 1 апреля будет недоступна для проезда улица Егорова. Временное ограничение продлится до 20 августа 2021 года.

Такая мера связана с проведением ремонтных работ, которые будут проходить на улице Егорова от дома №8 до дома №22, сообщили в городской администрации. На указанный период будет ограничено движение всего транспорта, исключением являются машины полиции, скорой помощи, а также пожарной охраны.

Помимо этого с 1 апреля на некоторых участках дорог ограничена остановка транспортных средств. Временная мера продлится до 31 июля 2021 года. Она необходима для повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности проезжих частей, а также для обеспечения работ по уборке и содержанию улиц, сообщает ГТРК Самара. Полный список адресов - здесь.