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В Самаре временно перекроют улицу Егорова от дома №8 до №22

1 апреля 2021 10:59
109
В Самаре временно перекроют улицу Егорова от дома №8 до №22

В областном центре с 1 апреля будет недоступна для проезда улица Егорова. Временное ограничение продлится до 20 августа 2021 года. 

Такая мера связана с проведением ремонтных работ, которые будут проходить на улице Егорова от дома №8 до дома №22, сообщили в городской администрации. На указанный период будет ограничено движение всего транспорта, исключением являются машины полиции, скорой помощи, а также пожарной охраны.

Помимо этого с 1 апреля на некоторых участках дорог ограничена остановка транспортных средств. Временная мера продлится до 31 июля 2021 года. Она необходима для повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности проезжих частей, а также для обеспечения работ по уборке и содержанию улиц, сообщает ГТРК Самара. Полный список адресов - здесь. 

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