В Самаре временно перекроют участок улицы Молодогвардейской

В рамках дорожной кампании на этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской. Для обеспечения безопасности дорожного движения с 12:00 15 августа до 08:00 16 августа будет ограничено движение транспорта по улице Молодогвардейской, от улицы Полевой до улицы Маяковского.

Также на этом участке улично-дорожной сети запретят остановку и (или) стоянку транспортных средств. Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны.



В вышеуказанный период автобусы №24 и №91 проследуют по измененной трассе – объезд ремонтируемого участка будет осуществляться по улице Галактионовской.



Подробнее с временными схемами организации дорожного движения, включая движение городского общественного транспорта, можно ознакомиться в приложениях. Подрядная организация приносит извинения за временные неудобства и обращает внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.

Фото: администрация Самары