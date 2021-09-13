В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Кросса Нации»

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия «Всероссийский день бега «Кросс Нации» на территории Самары в период с 08:00 до 16:00 18 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище «Лесное».

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои маршруты следования.