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В Самаре временно ограничат движение из-за чемпионата по велоспорту 15 июня

14 июня 2022 12:43
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В Самаре временно ограничат движение из-за чемпионата по велоспорту 15 июня

В Самаре из-за спортивного мероприятия «Чемпионат и первенство Самарской области по велоспорту» временно ограничат движение 15 июня 2022 года. Об этом сообщили в городской администрации.

Известно, что ограничения будут действовать с 8:00 до 16:00 на следующих дорожных участках: по улице Арена 2018 (от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор); по Проезду №2; по улице Дальней (от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров). Ограничения не действуют на спецмашины полиции, скорой и пожарных.
Мэрия предоставила подробную схему организации движения. Жителям придется заранее планировать маршруты, пишет Самара-КП.

 

Теги: Городской транспорт

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