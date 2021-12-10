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В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов

10 декабря 2021 13:41
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В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов

От Железнодорожного вокзала до Металлурга – таков непростой ежедневный путь троллейбуса №4. Насыщенный пассажиропоток на этом маршруте стал весомым аргументом для прибытия в Самару 22 новых «Адмиралов». Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» общественный транспорт нового поколения уже с лета 2021 года помогает пассажирам добираться из отдаленных районов в центр города. 

На базе троллейбусного депо МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» в «Адмиралах» было установлено 66 валидаторов – терминалов, предназначенных для бесконтактной оплаты проезда.

«В 2019 году нами были опробованы различные способы оплаты проезда. По пилотному проекту наиболее востребованными себя показали именно валидаторы. Такие аппараты для Самары – не в новинку. Терминалы бесконтактной оплаты мы начали устанавливать еще в 2019 году: сначала их установили на трамваях №5, в прошлом году оснастили 20 и 22 маршруты. Это довольно насыщенные городские пути следования – по протяженности и количеству пассажиров. Полагаем, что и на троллейбусном маршруте такие аппараты – необходимость», – рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г.о. Самара Юрий Тапилин

Как показывает статистика, в транспортных средствах с валидаторами большая часть платежей проходит именно через терминалы самостоятельной оплаты. 

«Бесконтактная оплата, прежде всего, в интересах горожан – это очень удобно. Не нужно дожидаться кондуктора – пассажир заходит в салон, прикладывает карту или гаджет, забирает чек и спокойно продолжает свой путь. Сейчас валидаторы мы установили в троллейбусах, которые работают по маршруту №4, но в дальнейшем эта работа будет продолжена. Следующие на очереди – трамваи под идущие по маршруту № 20к и 21, а также троллейбусы №13, но это уже в планах на следующий год», – пояснил директор МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Стоит отметить, что наличие терминала оплаты не отменяет работу кондуктора в салоне.

«Валидаторы принимают только безналичные платежи, если пассажир хочет оплатить свой проезд наличными – мы не можем лишить его такой возможности. К тому же всегда можно обратиться к кондуктору за помощью – он подскажет, как правильно использовать терминал, и продолжит следить за порядком в салоне», – добавил Михаил Ефремов. 

Как подчеркнули представители транспортной отрасли, лучшим кондуктором является ответственность пассажира – безбилетный проезд является административным правонарушением.  

«Оплатить проезд с помощью валидатора можно любым средством – транспортной, социальной и банковской картами, а также с помощью гаджетов. Установкой и обслуживанием терминалов занимается «Объединенная транспортная карта». Отмечу также, что во время пандемии такой способ оплаты особенно удобен – появляется возможность избежать физического контакта с людьми», – отметила представитель Единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта» по Самаре и Самарской области Анна Замыцкая

Напомним, что наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным требованием при совершении поездок в общественном транспорте. 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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