в Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы» с фотографиями участников Великой Отечественной войны

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Сегодня утром в региональной столице в первый рейс отправился «Автобус Победы». Машину символично украсили снаружи и внутри, в салоне – фотографии участников Великой Отечественной войны.

«Наш праздничный автобус будет курсировать по муниципальному маршруту № 34 до конца майских праздников. В новых форматах акция «Бессмертный полк» пройдет по всей стране, и мы с честью присоединяемся к ней, – рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин. – Это нужная и актуальная инициатива. Призываем всех жителей Самары поддержать ее, разместить портреты ветеранов, например, на окнах своих квартир, в машинах. Важно помнить подвиги людей. Мой прадедушка был военным шофером и дошел до Берлина. Когда в детстве я приезжал к родственникам в деревню, долго рассматривал покрытый ржавчиной кусок железа, который был осколком бомбы. В разных семьях много своих историй, которые стали общей историей страны, пережившей Великую Отечественную войну».

Стоит отметить, что в Самаре акцию «Автобус Победы» по инициативе областного профсоюза работников жизнеобеспечения, при поддержке Администрации Самары и перевозчика проводят с 2021 года.

«Заблаговременно через отдел кадров транспортного предприятия мы оповестили всех сотрудников, и, они сразу же откликнулись, начали активно присылать информацию о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной, а также о тех, кто ковал Победу в тылу. Это и рассказы, и фотографии, – сообщила представитель предприятия «Самара Авто Газ», руководитель профсоюзной организации транспортного предприятия Анна Замыцкая. – Мы очень хотим, чтобы поколение за поколением помнило о вехах этой кровопролитной войны, ведь благодаря подвигам наших предков мы имеем возможность жить, трудиться и, в том числе, проводить такие акции, вспоминая тех, кто добыл Победу неимоверными усилиями – для всех нас».

В предпраздничные дни и 9 Мая управлять автобусом будет водитель-наставник транспортного предприятия Виталий Сычёв, которого в коллективе считают одним из лучших сотрудников.

«Этот автобус закреплен за мной. Я очень горжусь тем, что такая ответственная миссия доверена именно мне, и очень счастлив, что управляю автобусом, который тоже будет частью большого праздника, посвященного Великой Победе! В рейсах буду напоминать пассажирам о событиях тех времен. Я и сам очень остро переживаю все даты и события, связанные с Великой Отечественной войной. В первые ее дни дедушка погиб в Бресте, бабушка – труженица тыла. И я готов трудиться бессменно, выводя в рейсы «Автобус Победы», – отметил водитель.

Каждый портрет участников Великой Отечественной войны попадает в самое сердце, говорят организаторы акции и пассажиры.

«Я живу в Тольятти, в Самаре сегодня нахожусь по рабочим делам. Было очень приятно оказаться в таком украшенном автобусе. Конечно же, это тоже приобщает всех нас к столь знаменательному празднику – Дню Победы! Чествуем, помним, любим, скорбим по тем, кого уже нет рядом. Нас воспитали так, что патриотизм – основа основ для всех поколений. Мой дедушка был парашютистом, сражался и погиб за Родину. Нужно нести память о предках дальше, сквозь годы и расстояния, гордиться доблестными воинами нашей большой страны», – подчеркнула Ирина Проценко, которая стала одним из первых пассажиров «Автобуса Победы».

Часть фотографий, переданных сотрудниками «Самара Авто Газ» и их родственниками, а также раритетные предметы переместили в музей автотранспортного предприятия, где развернулась экспозиция, приуроченная к 9 Мая.

«Мы уже приняли несколько заявок от студенческих и школьных коллективов. Также проведем экскурсии для детей сотрудников предприятия. Подготовили много полезной и интересной информации. С экспозицией можно ознакомиться до конца мая, после чего перевезем ее в офис единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта, который находится на улице Мориса Тореза, 67», – уточнила Анна Замыцкая.

Чтобы посетить выставку, нужно обратиться в транспортное предприятие или оставить заявку по телефону «горячей линии» городского Департамента транспорта: 8 (846) 207-70-11.