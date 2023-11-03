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В Самаре в некоторых маршрутках цены подскочили до 50-60 рублей

3 ноября 2023 13:48
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В Самаре в некоторых маршрутках цены подскочили до 50-60 рублей

В Самаре с начала ноября 2023 года изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. В муниципальном билет подорожал с 35 до 38 рублей за наличку, а в коммерческом — с 38 до 40. Однако в некоторых маршрутках цены подскочили до 50-60 рублей. Это ожидаемо вызвало недовольство горожан, пишет Самара-КП.

— Маршрут № 480. Стоимость проезда до 1 ноября была 45 рублей, а теперь уже 60! Это подорожание на 30%. Я, конечно, понимаю, что инфляция и все дорожает, но не на столько же! При этом сам транспорт — ржавый, его техническое состояние оставляет желать лучшего, — возмутилась в соцсетях местная жительница.

Отметим, автобус № 480 — единственный маршрут, который едет через поселок Зубчаниновка до ТРК «Мега». Альтернативы ему нет. Так что подорожание стоимости проезда на 30% — весьма ощутимо для тех, кто ездит на этом автобусе.
В маршрутке № 396 тем, кто едет в Кошелев-Парк и Петра Дубраву, теперь приходится платить не 45, а 50 рублей. При этом в маршруте № 368, который тоже ходит до этих поселков, цены так сильно не поднялись. Проезд там подорожал на 2 рубля и теперь составляет 40 рублей, как и по всему городу. Самарцы попросили властей обратить внимание на ценообразование в указанных маршрутах и на техническое состояние автобусов.
Ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта и автодорог Самарской области. В ведомстве заявили, что все межмуниципальные маршруты в регионе отнесены к маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Это значит, что перевозчики вправе сами определять стоимость проезда.

— По данным перевозчиков, изменение тарифов связано с ростом себестоимости перевозок, в том числе с повышением цен на автозапчасти и топливо, — рассказали в Минтрансе.

 

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