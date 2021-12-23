В Самаре троллейбус № 6 могут пустить до 116 км

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В Куйбышевском районе Самары стало известно об улучшении ситуации с общественным транспортом. Речь идет о возвращении троллейбуса №6 на 116-й километр.

Ранее местные жители поинтересовались, появится ли автобус на маршруте до Нового года. Представители ТТУ ответили, что со стороны компании работы по контактной и кабельной сети выполнены в полном объеме. Теперь осталось дело за подрядчиком строительства второй очереди Фрунзенского моста.

Напомним, в настоящее время троллейбус № 6 ходит по короткому маршруту - от Губернского рынка до хлебозавода № 5 на улице Главной, сообщает ГТРК Самара.

К слову, строительство второго этапа Фрунзенского моста в областной столице подходит к своему завершению. По состоянию на конец ноября, готовность объекта оценивается специалистами в более чем 90%. На данный момент рабочие заняты благоустройством трассы.