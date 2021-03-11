В Самаре, связи с проведением Масленицы, будет ограничено движение транспорта

82

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Масленицы на территории города Самара в период с 08:00 до 20:00 14 марта 2021 года будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России на следующих участках:

- по улице Чапаевской на участке от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской;

- по улице Шостаковича на участке от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе.

Также в период с 20:00 13 марта до 20:00 14 марта 2021 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств на вышеуказанных улицах.

Движение автобусных маршрутов №№ 24, 92, 297 в период с 08:00 до 20:00 14 марта будет организовано по временной схеме.

Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и схемой организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.