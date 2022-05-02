в Самаре стартовали дачные перевозки

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Сегодня, 2 мая, в Самаре дан старт регулярным автобусным перевозкам к садово-дачным массивам. Несмотря на то, что погода еще не балует теплом, с открытием сезонных маршрутов желающих уехать на свои приусадебные участки довольно много. За соблюдением санитарных требований в период пандемии контроль как при подготовке автобусов, так и при посадке пассажиров, а также во время рейсов обеспечен в полном объеме.

«К сегодняшнему дню транспорт начали готовить заблаговременно – еще за месяц до старта дачных перевозок. В автотранспортном предприятии прошла генеральная уборка – все автобусы были тщательно отмыты снаружи и внутри и продезинфицированы хлорсодержащим раствором, одобренным к применению Роспотребнадзором. В дальнейшем за соблюдением регламента санобработки перевозчик продолжит следить в ежедневном режиме. Она проводится перед выходом в рейсы и по окончании рабочего дня. Кроме того, между рейсами дополнительно протираются перила, поручни и другие контактные поверхности», – сообщила представитель предприятия «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая. – Обращаем внимание горожан на то, что защитное средство нужно надеть уже при посадке в автобусы. В противном случае билет не продадут и к поездке не допустят. Не менее важно сохранять социальное дистанцирование. Чтобы люди максимально ответственно относились к выполнению требований, не останавливается профилактическая работа с пассажирами».

Представители профильного департамента и перевозчика, которые сегодня работают на отравных точках, акцентируют внимание на том, что маски должны быть надеты правильно – плотно прилегать к лицу, закрывая и рот, и нос. Снимать защитные средства нельзя от начала и до конца поездки.

В дачных перевозках задействуют 52 автобуса.

«Количество дачных автобусов сопоставимо с прошлым годом. Они среднего и большого класса, чтобы пассажирам было удобно зайти, сеть, разместить рассаду, садовый инвентарь. В будни в период с мая по сентябрь автобусы будут курсировать по средам и пятницам, а также по вторникам и четвергам, когда традиционно работает один маршрут – № 170. Поездки также организуются в выходные, нерабочие праздничные дни. А в октябре – в последний месяц, когда традиционно осуществляются дачные перевозки – автобусы будут следовать в дачных направлениях только по субботам и воскресеньям. Новшество этого года – все рейсы автобусного маршрута № 165, пролегающего до Стромиловских дач, стартуют с Хлебной площади, при этом остановка «Улица Бакинская» остается в качестве промежуточного пункта», – пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Для остальных маршрутов пункты отправления традиционные: это ул. Георгия Димитрова, завод «Металлург», пос. Управленческий, Дом Печати, площадь им. Кирова, Хлебная площадь, автостанция «Аврора», Пригородный автовокзал, пр. Ленина.

Один из крупных пунктов – улица Георгия Димитрова, где расположена разворотная площадка. Отсюда дачный транспорт разъезжается почти по трети из заявленных маршрутов.

«Очень ждали весеннего солнышка, начала дачного сезона. До сегодняшнего дня я уже побывала на даче – дети возили на личном транспорте. А теперь очень удобно, поскольку могу сама добираться на автобусе. Сегодня везу в Водинский массив заготовленную рассаду – ремонтантную малину и жимолость», – рассказала житель Самары Евгения Горбатова.

Стоимость проезда не изменилась – осталась на уровне 2020 года. «У нас по-прежнему действуют льготы, в том числе по садово-дачной транспортной карте. Применяются и льготы для школьников – как и раньше, одна поездка им обходится в 16 рублей 60 копеек», – добавил Юрий Тапилин.

Также он отметил, что в этом году особый акцент сделан на соблюдении расписания, которое выверено для каждого садово-дачного маршрута. В случае его несоблюдения для перевозчика установлены повышенные штрафные санкции. Поэтому транспортное предприятие ориентировано на соблюдение всех требований. Организован мониторинг непосредственно на линии и посредством мессенджеров. Также информация принимается от жителей. По вопросам, касающимся дачных перевозок, можно обращаться по телефону: 8 (846) 207-70-11. Кроме того, работает «горячая линия» по вопросам использования транспортных карт:

8 (929) 707-61-38.

Дачникам рекомендуется проверить баланс садово-дачных карт и своевременно пополнить их и активировать. Подробнее о возможностях пополнения и времени работы офисов оператора – на официальном сайте Администрации Самары по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/36675/.