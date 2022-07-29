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В Самаре со 2 августа изменится трасса следования автобусов № 5д

29 июля 2022 13:18
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В Самаре со 2 августа изменится трасса следования автобусов № 5д

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона «Волгарь» со 2 августа 2022 года изменится трасса маршрута по регулируемым тарифам № 5д: автобусы данного маршрута будут выполнять рейсы с заездом в жилой комплекс «Волгарь» до улицы Александра Солженицына.

Так, с раннего утра и до 09:00 автобусы проследуют от поселка Сухая Самарка до Губернского рынка по привычной трассе, при этом одновременно будут выполняться укороченные рейсы по автобусному маршруту от жилого комплекса «Волгарь» (от остановки «Улица Александра Солженицына») до площади Революции. Начало движения от поселка Сухая Самарка – в 05:42. Начало движения от микрорайона «Волгарь» – в 06:00

С 09:00 и до окончания работы автобусы будут осуществлять рейсы от Губернского рынка до поселка Сухая Самарка с заездом в жилой комплекс «Волгарь» в оба направления. От Губернского рынка до Сухой Самарки они начинают движение в 05:02 (без заезда в микрорайон «Волгарь»). С 08:30 и до окончания работы автобусы проследуют до Сухой Самарки с заездом в микрорайон «Волгарь». Последний автобус от Губернского рынка отправится в 22:20, через  площадь Революции он пройдет в 22:34. Отправление контрольного рейса от поселка Сухая Самарка до Губернского рынка – в 21:21; через жилой комплекс  «Волгарь» автобус будет проходить в 21:40.

Отметим также, что обслуживание маршрута организуется с задействованием 10 автобусов большого класса.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.


 

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