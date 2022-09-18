В Самаре шесть троллейбусных маршрутов стали ходить иначе

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Временная схема движения электротранспорта начала действовать в субботу, 17 сентября. Это связано с проведением работ на тепловых сетях, пояснили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

«В связи с производством работ на тепловых сетях с 23:59 16 сентября 2022 года до 1 октября скорректирована схема движения транспорта по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева (между улицами Врубеля и Революционной), в частности – сужение по полосам», - сообщили в ведомстве.

В связи с чем троллейбусы в настоящее время следуют по временной схеме движения:

маршрут №4 – Завод «Металлург» – Центральный автовокзал – Завод «Металлург»;

маршрут №4 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;

маршрут №12 – Завод «Экран» – Центральный автовокзал – Завод «Экран»;

маршрут №15 – Завод «Металлург» – ул. Советской Армии – Завод «Металлург»;

маршрут №15 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;

маршрут №17 – 15-й микрорайон – Центральный автовокзал – 15-й микрорайон;

маршрут №17 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;

маршрут №19 – Барбошина поляна – Центральный автовокзал – Барбошина поляна;

маршрут №20 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал.

Автобусы, следующие по Московскому шоссе, ходят по прежней схеме, пишет ГТРК Самара.