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В Самаре шесть троллейбусных маршрутов стали ходить иначе

18 сентября 2022 11:39
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В Самаре шесть троллейбусных маршрутов стали ходить иначе

Временная схема движения электротранспорта начала действовать в субботу, 17 сентября. Это связано с проведением работ на тепловых сетях, пояснили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

«В связи с производством работ на тепловых сетях с 23:59 16 сентября 2022 года до 1 октября скорректирована схема движения транспорта по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева (между улицами Врубеля и Революционной), в частности – сужение по полосам», - сообщили в ведомстве.

В связи с чем троллейбусы в настоящее время следуют по временной схеме движения:

  • маршрут №4 – Завод «Металлург» – Центральный автовокзал – Завод «Металлург»;
  • маршрут №4 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;
  • маршрут №12 – Завод «Экран» – Центральный автовокзал – Завод «Экран»;
  • маршрут №15 – Завод «Металлург» – ул. Советской Армии – Завод «Металлург»;
  • маршрут №15 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;
  • маршрут №17 – 15-й микрорайон – Центральный автовокзал –          15-й микрорайон;
  • маршрут №17 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;
  • маршрут №19 – Барбошина поляна – Центральный автовокзал – Барбошина поляна;
  • маршрут №20 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал.

Автобусы, следующие по Московскому шоссе, ходят по прежней схеме, пишет ГТРК Самара.

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