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В Самаре с 20 января полностью перекроют Зубчаниновское шоссе

19 января 2023 13:37
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В Самаре с 20 января полностью перекроют Зубчаниновское шоссе

В Самаре изменится схема движения транспорта в Кировском районе. По информации профильного Департамента, это произойдет в связи с проведением аварийных работ на водоводе в районе дома № 179 по Зубчаниновскому шоссе.

Как сообщили представители ведомства, неудобства для водителей начнутся с 22:00 20 января и завершатся до 08:00 21 января. Запрещено будет ездить по участку в направлении Днепровского проезда. 

Изменения коснулись и общественного транспорта. Движение автобусов маршрута № 27 «Станция метро «Безымянка» - кинотеатр «Луч» и № 75 «Улица Красных Коммунаров – пос. Аэропорт-2» в направлении станции метро «Безымянка» будет осуществляться по Зубчаниновскому шоссе, улице Физкультурной, Кузнецкому переулку и далее – по своему маршруту, пишет ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

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