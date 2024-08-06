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В Самаре появится виртуальная транспортная карта

6 августа 2024 14:04
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В Самаре появится виртуальная транспортная карта

В Самаре в ближайшее время будет доступен сервис всем пользователям мобильного приложения единого оператора «ОТК». 
Услуга станет доступна в мобильном приложении «ОТК» для Android-смартфонов. 
Выпуск виртуальной транспортной карты в приложении, установленном на такой смартфон, после оплаты годового обслуживания занимает всего несколько минут. 
Для того чтобы оплачивать проезд, виртуальную карту, как и обычную пластиковую, нужно пополнить, оплатив выбранный тариф. Но в отличие от физической карты пополнение на виртуальную карту записывается мгновенно, а баланс карты в приложении всегда актуальный.
 
Преимущество ВТК состоит в том, что после перевода денежных средств пополнение почти мгновенно записывается на карту, не требуется никаких дополнительных операций записи и сразу можно оплачивать проезд телефоном пополненной ВТК.
Карта создана для тех пассажиров, кто привыкиспользовать банковские платежные сервисы на смартфоне для оплаты разовой поездки. Пассажиры смогут удобно и безопасно оплачивать проезд в общественном транспорте, используя смартфон, а не традиционную пластиковую транспортную карту. 
Первооткрывателями станут единая транспортная карта и студенческая кошельковая карта.

Теги: Городской транспорт

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