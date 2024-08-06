В Самаре появится виртуальная транспортная карта

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В Самаре в ближайшее время будет доступен сервис всем пользователям мобильного приложения единого оператора «ОТК».

Услуга станет доступна в мобильном приложении «ОТК» для Android-смартфонов.

Выпуск виртуальной транспортной карты в приложении, установленном на такой смартфон, после оплаты годового обслуживания занимает всего несколько минут.

Для того чтобы оплачивать проезд, виртуальную карту, как и обычную пластиковую, нужно пополнить, оплатив выбранный тариф. Но в отличие от физической карты пополнение на виртуальную карту записывается мгновенно, а баланс карты в приложении всегда актуальный.



Преимущество ВТК состоит в том, что после перевода денежных средств пополнение почти мгновенно записывается на карту, не требуется никаких дополнительных операций записи и сразу можно оплачивать проезд телефоном пополненной ВТК.

Карта создана для тех пассажиров, кто привыкиспользовать банковские платежные сервисы на смартфоне для оплаты разовой поездки. Пассажиры смогут удобно и безопасно оплачивать проезд в общественном транспорте, используя смартфон, а не традиционную пластиковую транспортную карту.

Первооткрывателями станут единая транспортная карта и студенческая кошельковая карта.