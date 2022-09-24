В Самаре появится новый маршрут автобуса

183

В Самаре собираются запустить еще один маршрут общественного транспорта. Об этом сообщил глава регионального Минтранса Иван Пивкин во время совещания с губернатором региона. Такое решение приняли с целью увеличить транспортную доступность Кошелев-парка.

— Это будет межмуниципальный маршрут, но по регулируемым тарифам. Сейчас готовим нормативные документы, включаем его в реестр, — пояснил глава Минтранса Иван Пивкин.

Он добавил, что на процедуры, в частности по вопросам утверждения тарифов, потребуется месяц. Новому маршруту уже дали номер — 367-й, пишет 63.ру.