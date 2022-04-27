В Самаре планируются изменения в Реестр муниципальных маршрутов

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Для улучшения транспортного обслуживания жителей Самары и в соответствии с «Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» планируются изменения в Реестр муниципальных маршрутов.

Для удобства жителей Куйбышевского района проектом предполагается обеспечить заезд в п. Озерный и Кряж автобуса № 36 при следовании в оба направления.

Также предполагается увеличить количество транспортных средств на маршрутах № 61 (с 8 до 12 единиц) и № 75 (с 4 до 6 автобусов).

Корректировка количества подвижного состава на маршруте № 20к на 1 единицу обуславливается тем, что он дублирует трассу следования трамваев № 20. И фактически на маршруте «ул. Фадеева – ул. Чапаевская» сейчас ТТУ задействует весь подвижной состав, который предусмотрен для работы на данных маршрутах.

Исчерпывающая документация доступна по ссылке.

Фото: администрация Самары