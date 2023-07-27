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В Самаре планируют отменить 9 автобусных маршрутов

27 июля 2023 11:00
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В Самаре планируют отменить 9 автобусных маршрутов

В ближайшее время в Самаре чиновники скорректируют реестр муниципальных маршрутов общественного транспорта. Об этом стало известно из проектов постановлений, опубликованных на сайте мэрии города, пишет 63.ру.

Изменения могут коснуться сразу 10 маршрутов. В первую очередь, речь идет о девяти автобусах и одном трамвае. О причинах их отмены рассказали представители департамента транспорта.

В первую очередь, корректировки затрагивают так называемые «мундиальные» маршруты. Их утверждали накануне чемпионата мира по футболу 2018 года. Как раз в Самаре прошло несколько матчей мирового первенства:

  • автобус S2 ходил от парковки в ТЦ «Мега» до фан-зоны на площади Куйбышева;
  • автобус S2k связывал парковку ТЦ «Мега» со стадионом «Солидарность Самара Арена»;
  • автобусы S3 и S4 ходили от ТЦ «Амбар» до стадиона «Солидарность Самара Арена»;
  • автобус S7 — его маршрут пролегал от фан-зоны до стадиона;
  • автобус S8 ходил от стадиона «Солидарность Самара Арена» до северной парковки спортобъекта;
  • автобус S9 связывал терминалы № 1 и 2 в аэропорту Курумоч;
  • трамвай S5 — на нём пассажиры могли добраться от железнодорожного вокзала до стадиона.

— Эти маршруты предложили исключить из реестра, — говорится в опубликованном документе.

Судя по всему, городские власти решили актуализировать данные в реестре. Дело в том, что фактически эти маршруты не обслуживают уже несколько лет. Но только сейчас, спустя 5 лет после мундиаля, их решили исключить из списка.

А вот вторая порция изменений может показаться неожиданной. Речь идет о коммерческих маршрутах № 92 и 207. Дело в том, что еще недавно городские власти планировали найти перевозчиков для обслуживания этих направлений. В дептрансе озвучили большой список критериев, которым должны соответствовать фирма и ее сотрудники.

— Перевозки по данным направлениям не осуществляются с 18 апреля 2023 года. Торги по этим маршрутам проводили дважды. Но от перевозчиков не поступило ни одной заявки. Поэтому эти маршруты необходимо исключить из реестра, — следует из пояснительной записки к постановлению.

Пока что эти корректировки не вступили в силу. В скором времени все необходимые документы передадут на подпись главе Самары.

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