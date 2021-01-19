В Самаре переименовали ещё 3 остановки общественного транспорта

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Изменения уже были внесены в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Теперь на улице Тухачевского появилась остановка "Храм Всех Святых". Также новое название присвоено одной из автобусных остановок на улице Пятигорской - "Школа № 40".

Помимо этого переименовали остановку общественного транспорта на улице Ново-Садовой. Теперь вместо остановки "КРЦ Звезда" будет "Самарский филиал Третьяковской галереи".

Такое название было решено присвоить из-за близкого расположения к будущему культурному объекту, который должен открыться в здании бывшей фабрики-кухни Завода имени Масленикова, передает ГТРК Самара.

Фото: Pixabay.com