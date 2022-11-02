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В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятия «Парад Памяти»

2 ноября 2022 16:35
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Поменяется схеме движения общественного транспорта.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении мероприятия «Парад Памяти, посвященный военному параду в городе Куйбышев 7 ноября 1941 года» в областном центре будут действовать ограничения движения транспорта.

Так, с 12:00 до 18:00 6 ноября 2022 года будут закрыты для движения:

-улица Чапаевская от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской;

- улица Шостаковича в границах улиц Чапаевской и Фрунзе;

- улица Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской.

Также с 22:00 6 ноября 2022 года до 17:00 7 ноября 2022 года ограничивается движение:

-по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Максима

Горького;

-по улице Красноармейской в границах улиц Фрунзе и Галактионовской;

-по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской;

-по улице Шостаковича в границах улиц Чапаевской и Куйбышева;

-по улице Фрунзе от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

-по улице Молодогвардейской в границах переулка Высоцкого и улицы Красноармейской;

-по улице Льва Толстого от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;

-по улице Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Галактионовской.

Непосредственно в день проведения мероприятия начнут действовать ограничительные меры – с 06:00 до 17:00 7 ноября 2022 года на следующих участках улично-дорожной сети:

-по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Полевой;

-по улице Ульяновской в границах улиц Чапаевской и Галактионовской;

-по Студенческому переулку от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской,

-по улице Маяковского в границах Волжского проспекта и улицы Галактионовской.

При этом ограничения коснутся также запрета на остановку и (или) стоянку транспортных средств. С 08:00 6 ноября 2022 года до 17:00 7 ноября 2022 года ограничена парковка на следующих улицах:

- на улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Максима Горького;

-на улице Красноармейской от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской;

-на улице Чапаевской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской;

-на улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева;

-на улице Фрунзе от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

-на улице Молодогвардейской в границах переулка Высоцкого и улицы Полевой,

-на улице Льва Толстого от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;

-на улице Некрасовской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской,

-на улице Ульяновской в границах улиц Чапаевской и Галактионовской;

-по Студенческому переулку от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской,

-на улице Маяковского от Волжского проспекта до улицы Галактионовской.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также на машины с пропусками установленного образца.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения, а также со схемой организации движения общественного транспорта, в частности:

- автобусных маршрутов №№ 3, 24, 34, 37, 46, 47, 80, 92, 207, 226;

- трамвайных маршрутов №№ 3, 20, 22;

- троллейбусного маршрута № 6

можно ознакомиться в приложениях.

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