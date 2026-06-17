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Отборочный тур Областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО» в Самаре пройдет 20 июня

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Отборочный тур Областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО» в Самаре пройдет 20 июня

 

Список с датой проведения площадок отборочного тура в муниципальных библиотеках Самарской области будет опубликован в течение июля

Участие в Конкурсе могут принять жители Самарской области старше 5 лет, приветствуется участие семьями!

Участникам конкурса необходимо быстро и вслух прочитать отрывок художественного текста за одну минуту (60 секунд).

Победителями отборочного этапа становятся участники, прочитавшие наибольшее количество слов за 60 секунд. Предлоги, состоящие из одной буквы, подсчитываются как одно слово.

Критерии, по которым будет происходить определение победителя в отборочном этапе и в финале: скорость чтения; понимание смысла прочитанного текста (осознанное чтение) через его изложение в устной форме.

Ждем вас 20 июня, с 12:00 до 15:00, по адресу:
Самара; пр. Ленина 14А (Самарская областная универсальная научная библиотека)

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