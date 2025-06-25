В Самаре обсудили развитие общественного электротранспорта и его инфраструктуры

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24 июня заместитель министра транспорта Российской Федерации Виктор Тимофеев, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов и заместитель главы Самары Михаил Малыхин с рабочим визитом посетили МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары. В рамках визита обсудили планы обновления подвижного состава трамваев и транспортной инфраструктуры, в том числе при поддержке федеральных программ и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



В 2024 году губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал развитие транспортной системы региона одной из ключевых задач. Он запустил масштабную программу по обновлению парка трамваев в Самаре и модернизации инфраструктуры городского электрического транспорта – путей, сетевого оборудования, тягловых подстанций. Благодаря средствам областного бюджета, выделенным на реализацию программы, в 2025 году в Самару поступило и уже поставлено на маршруты 40 трамваев «Львенок», 3 трехсекционных трамвая «Витязь М». Еще до конца 2026 года в Самару поступит 31 новый трамвайный вагон.



Как отметил Иван Носков, одна из основных задач на ближайшие несколько лет - сделать городской общественный транспорт комфортным и безопасным для всех пассажиров, в том числе для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.



«Помимо обновления парка муниципального общественного транспорта, прорабатываем вопрос поддержки Самары в части реконструкции трамвайных путей, в том числе в рамках федеральных программ. Поддержка министерства транспорта России - реальная возможность комплексно подойти к решению этого вопроса. Всего в городе в ремонте нуждаются порядка 130 км из 166 км однопутного рельсового пути. Объемы более чем значительные. В текущем году при поддержке областного Правительства отремонтируем 6 переездов-перекрестков с трамвайными путями», - рассказал Иван Носков.



В прошлом году МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары за счет собственных средств выполнило капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ново-Садовой, от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной, с заменой более 3 км рельсов, а также шпал и устройством ливнево-дренажной системы.

Фото: администрация Самары