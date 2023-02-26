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В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения

26 февраля 2023 12:58
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В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения

Это коснулось маршрутов № 3, 34 и 53. Об этом сообщили в телеграм-канале перевозчика.

Причина изменения маршрутов – строительство станции метро "Театральная" и перекрытие движения на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской.

- Автобус № 3 теперь будет следовать по измененному маршруту: ул. Куйбышева - ул. Льва Толстого - ул. Самарская в направлении ул. Речной;

- Автобус № 34 проследует по ул. Фрунзе - ул. Льва Толстого - ул. Самарской в направлении завода "Металлург";

- Автобус № 53 поедет по ул. Галактионовской - ул. Льва Толстого - ул. Самарской в оба направления.

Напомним, перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре перекрыли до 1 сентября, пишет Сова.

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