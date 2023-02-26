В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения

168

Это коснулось маршрутов № 3, 34 и 53. Об этом сообщили в телеграм-канале перевозчика.

Причина изменения маршрутов – строительство станции метро "Театральная" и перекрытие движения на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской.



- Автобус № 3 теперь будет следовать по измененному маршруту: ул. Куйбышева - ул. Льва Толстого - ул. Самарская в направлении ул. Речной;



- Автобус № 34 проследует по ул. Фрунзе - ул. Льва Толстого - ул. Самарской в направлении завода "Металлург";



- Автобус № 53 поедет по ул. Галактионовской - ул. Льва Толстого - ул. Самарской в оба направления.



Напомним, перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре перекрыли до 1 сентября, пишет Сова.