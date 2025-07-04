В Самаре начались испытания троллейбуса с системой автономного хода «Горожанин»

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Для прохождения тестовой эксплуатации в Троллейбусное депо № 1 на улицу Чкалова прибыл современный низкопольный троллейбус большого класса УТТЗ-6241.04, известный под маркой «Горожанин», сообщает Департамент транспорта города Самары.

На машине установлена система автономного хода, а её максимальная скорость, заявленная производителем – Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом – 75 км/час.

Машина с 1 по 31 июля «подменит» электробус на маршруте № 108, следующий от Губернского рынка до Южного города. Из города до остановки «Кряж» контактная сеть имеется (там проходит троллейбусный маршрут № 6), а далее по Утёвской улице и Николаевскому проспекту – нет. Участок, где требуется автономный ход, на этом направлении не такой уж большой – всего 13 километров. С учётом ресурса батарей «Горожанина» в 60 километров о внезапной разрядке машины можно не думать.

Троллейбусы марки «Горожанин» выпускаются с 2020 года и работают в 11 городах России. Наш гость уже побывал на испытаниях в Смоленске, Саранске и Тольятти. По итогам эксплуатации «ТТУ» совместно с администрацией города и области рассмотрит вопрос о покупке данной техники и запуске новых маршрутов.

Фото: Департамент транспорта города Самары