В Самаре мойка и дезинфекция подвижного состава проходят в режиме усиления

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Сегодня в Самаре в автотранспортном предприятии, осуществляющем перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, руководство городского профильного департамента проверило, насколько качественно выполняются работы по санитарному содержанию автобусного парка, их соответствие заявленному регламенту, а также порядок обеспечения персонала защитными средствами.

В настоящее время мойка и дезинфекция подвижного состава проходят в режиме усиления.

Санитарному обслуживанию салонов также уделяется повышенное внимание. С начала пандемии коронавируса не было ни одного дня, чтобы внутри автобусов не проводилась влажная уборка и дезинфекция растворами с содержанием хлора.

По-прежнему утро в транспортном предприятии начинается с инструктажа.

Выдача масок в автотранспортном предприятии организуется каждый день. В основном закупаются одноразовые средства защиты. Каждый экипаж может взять несколько масок, чтобы менять их в течение смены.

По всем возникающим вопросам пассажиры могут обратиться на «горячую линию»: 8 (917) 101-15-64.

Фото: администрация Самары