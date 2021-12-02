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В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобусы только через переднюю дверь

2 декабря 2021 12:45
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В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобусы только через переднюю дверь

1 декабря Елена Лапушкина ответила на вопросы горожан в прямом эфире телеканала ГТРК "Самара". Один из самых волнующих жителей областной столицы вопросов был связан с новыми правилами посадки пассажиров в автобусы.

Напомним, самарский перевозчик решил осуществлять посадку только через переднюю дверь. Связано это и с нехваткой кадров на предприятии, и с контролем за соблюдением антиковидных мер. К тому же, так легче ловить безбилетников.

Однако большинство жителей областной столицы восприняли нововведение негативно и стали писать соответствующие отзывы как перевозчику, так и в городской Дептранс. Задали они вопрос и Елене Лапушкиной во время прямого эфира. Глава города прокомментировала:

- Я тоже получаю информацию о том, что это крайне неудобно - особенно в часы пик. С перевозчиком будем обговаривать. Вполне возможно, мы будем отказываться от этой практики.

Также отмечается, что правила входа в общественный транспорт исключительно через переднюю дверь для всех, кроме пассажиров с колясками и маломобильных граждан, действуют только в автобусах. Про трамваи и троллейбусы такой речи не шло - разные перевозчики, сообщает Сова.инфо. 

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