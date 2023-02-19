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В Самаре изменят 6 трамвайных маршрутов

19 февраля 2023 12:35
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В Самаре изменят движение 6 трамвайных маршрутов

Общественный транспорт областной столицы ждут новые пертурбации. Изменения связаны с новым этапом строительства станции метро «Театральная». Для этого на перекрестке Красноармейской и Галактионовской нужно переложить трамвайные рельсы ближе к тротуару. Поэтому с 00:10 23 февраля до 23:50 25 февраля будет закрыто движение трамваев на участке улицы Красноармейской от Арцыбушевской до Фрунзе в оба направления.

— В общей сложности уложат 32 рельса, — заявлял ранее заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

Вот как изменится схема движения трамваев на этот период:

  • № 22: 15-й микрорайон — Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна — 15-й микрорайон;
  • № 5: Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна;
  • № 20: Северное трамвайное депо — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского — железнодорожный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — Постников овраг — Северное трамвайное депо;
  • № 3: Юнгородок — автостанция «Аврора» — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — автостанция «Аврора» — Юнгородок;
  • № 1: автостанция «Аврора» — ул. Тухачевского (с заездом на станцию) — железнодорожный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — автостанция «Аврора»;
  • № 16: ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского.

Не легче придется и владельцам собственных машин. Автомобильное движение закроют на Галактионовской от улицы Льва Толстого в направлении Красноармейской. Также ограничат движение на участке Красноармейской — от Чапаевской в сторону Самарской, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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