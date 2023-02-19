В Самаре изменят 6 трамвайных маршрутов

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Общественный транспорт областной столицы ждут новые пертурбации. Изменения связаны с новым этапом строительства станции метро «Театральная». Для этого на перекрестке Красноармейской и Галактионовской нужно переложить трамвайные рельсы ближе к тротуару. Поэтому с 00:10 23 февраля до 23:50 25 февраля будет закрыто движение трамваев на участке улицы Красноармейской от Арцыбушевской до Фрунзе в оба направления.

— В общей сложности уложат 32 рельса, — заявлял ранее заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

Вот как изменится схема движения трамваев на этот период:

№ 22 : 15-й микрорайон — Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна — 15-й микрорайон;

: 15-й микрорайон — Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна — 15-й микрорайон; № 5 : Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна;

: Барбошина поляна — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — Постников овраг — Барбошина поляна; № 20 : Северное трамвайное депо — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского — железнодорожный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — Постников овраг — Северное трамвайное депо;

: Северное трамвайное депо — Постников овраг — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского — железнодорожный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — Постников овраг — Северное трамвайное депо; № 3 : Юнгородок — автостанция «Аврора» — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — автостанция «Аврора» — Юнгородок;

: Юнгородок — автостанция «Аврора» — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — автостанция «Аврора» — Юнгородок; № 1: автостанция «Аврора» — ул. Тухачевского (с заездом на станцию) — железнодорожный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — автостанция «Аврора»;

автостанция «Аврора» — ул. Тухачевского (с заездом на станцию) — железнодорожный вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — автостанция «Аврора»; № 16: ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского.

Не легче придется и владельцам собственных машин. Автомобильное движение закроют на Галактионовской от улицы Льва Толстого в направлении Красноармейской. Также ограничат движение на участке Красноармейской — от Чапаевской в сторону Самарской, пишет 63.ру.