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В Самаре изменили нумерацию ряда автобусных маршрутов, ставших межмуниципальными

29 декабря 2021 21:17
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Доступность общественного транспорта полностью сохранена.

В связи с продлением ряда автобусных маршрутов, а именно №№ 205, 295, 268 и 96 до поселка Петра Дубрава они приобрели статус межмуниципальных. При этом произошло изменение нумерации маршрутов:

- вместо № 205 – № 305д «Поселок Петра Дубрава - Речной вокзал»;

- вместо № 295 – № 395 «Поселок Петра Дубрава - Речной вокзал»;

 - вместо № 268 – № 368 «Поселок Петра Дубрава – Улица Красных Коммунаров»;

- вместо № 96 – № 396 «Поселок Петра Дубрава – Улица Тухачевского».

Поэтому вышеуказанные муниципальные маршруты отменены и исключены и Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории г. о. Самара. Однако, это не влияет на транспортное обеспечение. Доступность общественного транспорта полностью сохранена.

Трассы следования автобусных маршрутов №№ 305д, 395, 368, 396 от улицы Мира до конечных остановок в городском округе Самара полностью соответствуют трассам следования отмененных маршрутов.

 

Фото:   администрация Самары

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