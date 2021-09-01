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В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение

1 сентября 2021 13:09
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В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 4 сентября 2021 года спортивных мероприятий – Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону, а также соревнований по триатлону среди любителей IRONSTAR, организуемых Самарской областной Федерацией триатлона, с 06:00 до 17:00 4 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улиц:

по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;

по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева;

по улице Куйбышева от улицы Вилоновской до улицы Венцека;

по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;

по улице Лесной от улицы Осипенко до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

 

На вышеуказанных участках улиц с 18:00 3 сентября 2021 года до 17:00 4 сентября 2021 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, временно – в период с 05:00 до 17:00 4 сентября 2021 года будет отменено движение троллейбусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 16 и № 6.

Также с 06:00 до 17:00 4 сентября 2021 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 37, 46, 47, 80, 92, 295, 297 – будет организовано по скорректированным схемам. 

Более подробно с временными схемами ограничения движения транспорта и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

Теги: В центре внимания городской транспорт ограничение движения триатлон

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