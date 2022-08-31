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В Самаре из-за соревнований по триатлону ограничат движение транспорта

31 августа 2022 11:58
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В Самаре из-за соревнований по триатлону будет ограничено движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных мероприятий «Чемпионат и Первенство Самарской области по триатлону, соревнования по триатлону среди любителей IRONSTAR» с 06:00 до 17:00 3 сентября 2022 года на следующих участках улично-дорожной сети будет ограничено движение транспорта:

- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева;

- по улице Куйбышева от улицы Вилоновской до улицы Венцека;

- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;

- по улице Лесной от улицы Осипенко до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Также на вышеуказанных участках с 18:00 2 сентября 2022 года до 17:00 3 сентября 2022 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

При этом с 05:00 до 17:00 3 сентября 2022 года временно отменено движение троллейбусов № 6 «Губернский рынок – Грозненская» и № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения, а также со схемой организации движения общественного транспорта, в частности маршрутов №№ 3, 24, 37, 46, 47, 61, 80, 92, 207, 247, 261 и 297, можно ознакомиться здесь.

 

Уважаемые горожане, планируйте маршруты

следования заблаговременно!

Теги: Городской транспорт

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