В Самаре из-за провала асфальта на ул. Ставропольской ограничили движение транспорта

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В Самаре во вторник, 4 июня 2024 года, на улице Ставропольской провалился асфальт. Из-за этого на участке от улицы Алма-Атинской до улицы Ташкентской ограничили движение транспорта.

«Исключением будут пассажирские автобусы, которые последуют по Ставропольской от Ташкентской до Пугачевской в оба направления», - сообщили в соцсетях представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз».

Информацию о случившемся прокомментировали в городской администрации. По данным ресурсников, предварительной причиной провала на дороге стал отказ на сети водоотведения. Восстановительные работы намечены на среду, 5 июня, пишет Самара-КП.