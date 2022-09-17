В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева

С 23:59 16 сентября 2022 года до 1 октября скорректирована схема движения транспорта по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева.
Троллейбусное сообщение будет организовано следующим образом:
- маршрут №4 – Завод «Металлург» – Центральный автовокзал – Завод «Металлург»;
- маршрут №4 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;
- маршрут №12 – Завод «Экран» – Центральный автовокзал – Завод «Экран»;
- маршрут №15 – Завод «Металлург» – ул. Советской Армии – Завод «Металлург»;
- маршрут №15 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;
- маршрут №17 – 15-й микрорайон – Центральный автовокзал – 15-й микрорайон;
- маршрут №17 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал;
- маршрут №19 – Барбошина поляна – Центральный автовокзал – Барбошина поляна;
- маршрут №20 – Железнодорожный вокзал – ул. Луначарского – Железнодорожный вокзал.
Движение автобусных маршрутов будет осуществляться без изменений.