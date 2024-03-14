В Самаре действие пакетных предложений по оплате проезда в общественном транспорте планируют продлить по июнь 2024 года

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В Самаре продолжают действовать предложения по пакетным тарифам, которые были внедрены в пилотном режиме в начале этого года. С января 2024 года всем категориям граждан стали доступны тарифы, которые можно активировать по Карте жителя Самарской области. Благодаря таким предложениям пользователи услуг муниципального общественного транспорта могут экономить от 3 до 6 рублей за одну поездку (в зависимости от вида оплаты – по наличному или безналичному расчету).

Так, по условиям того или иного пакетного тарифа, житель, в зависимости от частоты пользования городским пассажирским транспортом, покупает несколько поездок и в течение месяца может ими воспользоваться. При этом активировать пакет разрешается с любого дня.

В настоящее время действуют 4 вида тарифов:

- 5 поездок за 170 рублей (34 рубля за 1 поездку);

- 10 поездок за 335 рублей (33,5 рубля за 1 поездку);

- 20 поездок за 660 рублей (33 рубля за 1 поездку);

- 40 поездок за 1 280 рублей (32 рубля за 1 поездку).

«В ближайшее время на заседании тарифной комиссии мы выступим с намерением продлить срок действия тарифных пакетов вплоть до конца июня 2024 года. Кроме того, планируем инициировать еще более выгодные условия для жителей, чтобы своего рода льготы повысили привлекательность таких мер и пользоваться общественным транспортом, работающим по регулируемым тарифам, было более удобно. Учитывая, что отмечается рост пользователей Карты жителя Самарской области, считаем, что такие бонусы будут востребованы», – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Обращаем внимание владельцев Карты жителя Самарской области: чтобы подключить акционный пакет поездок, необходимо перейти на портал https://card.samregion.ru/#/ или обратиться в отделение оператора единого электронного проездного «Объединенная транспортная карта».

Также информация о действующих предложениях, которые касаются льготных категорий граждан, доступна по ссылке: https://www.s-otk.ru/index.php/cardstypes.

Фото: администрация Самары