В Самаре действие пакетных предложений по оплате проезда в общественном транспорте планируют продлить по июнь 2024 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Члены комиссии обсудили паводковую ситуацию на территории региона.
Наталья Катина провела заседание межведомственной противопаводковой комиссии
Спикером выступит Ильина Светлана Сергеевна, председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке.
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
С 19 по 21 марта 2024 года состоится 30-я юбилейная Международная выставка туризма и гостеприимства MITT.
Самарская область стала регионом-партнером крупнейшей выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT
Завод является участником нацпроекта «Производительность труда», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина.
С помощью бережливого производства новокуйбышевская компания улучшает производство
Гости мероприятия смогут посетить 9 тематических вагонов.
16 марта в Самаре встретят тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде»
Несмотря на серьезность темы, в пьесе много абсурда и юмора.
В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Воскресение»
Цель поездки – подготовка к организации проведения выборов Президента Российской Федерации.
Начальник отдела аппарата УПЧ СО Павел Адоевский посетил СИЗО-1 УФСИН СО
Также с 08:00 до 18:00 17 марта автобусы, работающие на маршруте № 24, проследуют по скорректированной схеме.
 «Проводы русской зимы – Масленица»: будет ограничено движение транспорта в историческом центре Самары 
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.54
0.66
EUR 100.19
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Работодатели и соискатели встретятся на ярмарке трудоустройства в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре действие пакетных предложений по оплате проезда в общественном транспорте планируют продлить по июнь 2024 года

14 марта 2024 16:12
222
В настоящее время действуют 4 вида тарифов.

В Самаре продолжают действовать предложения по пакетным тарифам, которые были внедрены в пилотном режиме в начале этого года. С января 2024 года всем категориям граждан стали доступны тарифы, которые можно активировать по Карте жителя Самарской области. Благодаря таким предложениям пользователи услуг муниципального общественного транспорта могут экономить от 3 до 6 рублей за одну поездку (в зависимости от вида оплаты – по наличному или безналичному расчету).

Так, по условиям того или иного пакетного тарифа, житель, в зависимости от частоты пользования городским пассажирским транспортом, покупает несколько поездок и в течение месяца может ими воспользоваться. При этом активировать пакет разрешается с любого дня.

В настоящее время действуют 4 вида тарифов:

- 5 поездок за 170 рублей (34 рубля за 1 поездку);

- 10 поездок за 335 рублей (33,5 рубля за 1 поездку);

- 20 поездок за 660 рублей (33 рубля за 1 поездку);

- 40 поездок за 1 280 рублей (32 рубля за 1 поездку).

«В ближайшее время на заседании тарифной комиссии мы выступим с намерением продлить срок действия тарифных пакетов вплоть до конца июня 2024 года. Кроме того, планируем инициировать еще более выгодные условия для жителей, чтобы своего рода льготы повысили привлекательность таких мер и пользоваться общественным транспортом, работающим по регулируемым тарифам, было более удобно. Учитывая, что отмечается рост пользователей Карты жителя Самарской области, считаем, что такие бонусы будут востребованы», – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Обращаем внимание владельцев Карты жителя Самарской области: чтобы подключить акционный пакет поездок, необходимо перейти на портал https://card.samregion.ru/#/ или обратиться в отделение оператора единого электронного проездного «Объединенная транспортная карта».

Также информация о действующих предложениях, которые касаются льготных категорий граждан, доступна по ссылке: https://www.s-otk.ru/index.php/cardstypes.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Городам и районам Самарской области вручают ключи от новых автобусов
14 марта 2024  13:42
Городам и районам Самарской области вручают ключи от новых автобусов
285
В Самарской области в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 500 мероприятий.
13 марта 2024  20:11
В Самаре обсудили подготовку к празднованию Дня Победы
559
Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценили результаты совместной работы в 2023 году, обсудили наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития отрасли.
13 марта 2024  17:12
Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось расширенное заседание коллегии минспорта СО
547
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
13 марта 2024  13:29
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
536
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
13 марта 2024  13:25
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
517
Весь список