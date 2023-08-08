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В Самаре будет временно ограничено движение транспорта

8 августа 2023 11:58
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В Самаре будет временно ограничено движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия, посвященного Дню физкультурника, на территории города Самара с 16:00 12 августа 2023 года до 01:00 13 августа 2023 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;
- по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до Волжского проспекта;
- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского.

Кроме того, на вышеуказанных участках улиц с 16:00 12 августа 2023 года до 01:00 13 августа 2023 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Также в указанный период городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 11, 61, 261) будет следовать по скорректированным схемам.
 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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