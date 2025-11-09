В Самаре автоматическое продление водительских прав отменят с 1 января 2026

171

С 1 января 2026 года в России, в том числе в Самаре, срок действия водительских удостоверений больше не будет продлеваться автоматически. Придется проходить медкомиссию и оплачивать госпошлину. Об этом сообщает ТАСС.

«Продление было призвано снизить административную нагрузку для людей и бизнеса. Однако безопасность дорожного движения важнее, поэтому снова придется подтверждать право управления транспортным средством», – считает сотрудник Московского юридического университета Тургунбой Зокиров.

Если срок действия прав истекает после 31 декабря 2025 года, водителям нужно будет заново проходить медицинскую комиссию для получения справки и оплачивать госпошлину. А действующие до 31 декабря права автоматически продлятся до 31 декабря 2028 года.

Для замены водительского удостоверения понадобятся старые права, паспорт РФ и медицинская справка по форме №003 В/у, пишет Самара-КП.