В модельную библиотеку «Яблоко познания» Жигулёвска поступили новые уникальные книги

В модельную библиотеку «Яблоко познания» Жигулёвска в рамках национального проекта «Семья» поступили новые уникальные книги, ориентированные на современные форматы чтения и вовлечение читателей разных возрастов. Среди новинок — интерактивные издания с QR-кодами, тактильными элементами, ароматными страницами, а также 4D-энциклопедии с дополненной реальностью.

Особый интерес у юных читателей вызывает энциклопедия «Моя Россия» с технологией дополненной реальности. С помощью мобильного приложения читатели могут наблюдать, как иллюстрации оживают, а архитектурные объекты и исторические образы приобретают объём и движение. Такой формат делает процесс чтения наглядным, интерактивным и познавательным.

Новые поступления направлены на развитие интереса к чтению, изучение истории и культуры России, а также формирование познавательной активности у детей и подростков. Использование технологий дополненной реальности позволяет библиотеке стать современным образовательным пространством, где книга выходит за рамки привычного формата.

В первой в городе модельной библиотеки «Яблоко познания» проходят встречи участников клубов по интересам, предусмотрены зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.

