В Самаре ночью 10 января без существенных осадков, днем небольшой снег. 
10 января в регионе облачно, небольшой снег, до -8°С
Новые поступления направлены на развитие интереса к чтению, изучение истории и культуры России, а также формирование познавательной активности у детей и подростков.
В модельную библиотеку «Яблоко познания» Жигулёвска поступили новые уникальные книги
Около 300 любителей спорта и активного образа жизни выбрали сегодня провести время с пользой для здоровья и получить заряд бодрости.
На базе спортивной школы «Чайка» прошел День биатлона
На место происшествия выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.
На улице Бакинской в Самаре столкнулись две иномарки, погиб один из водителей
Работы ведутся в основном закрытым способом через заводные котлованы, раскопок при таких работах меньше.
 Иван Носков проверил, как ведется ремонт сетей водоснабжения в 5 районах Самары
Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Самарец откликнулся на предложение о дополнительном заработке и отдал мошенникам 8 000 000 рублей
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех.
Самарцам рассказали, как минимизировать опасность и избежать ДТП зимой
Адреса возможных отключений холодной воды.
«РКС-Самара»: сегодня, 9 января, запланированы ремонтные работы 
В модельную библиотеку «Яблоко познания» Жигулёвска поступили новые уникальные книги

118
Новые поступления направлены на развитие интереса к чтению, изучение истории и культуры России, а также формирование познавательной активности у детей и подростков.

В модельную библиотеку «Яблоко познания» Жигулёвска в рамках национального проекта «Семья» поступили новые уникальные книги, ориентированные на современные форматы чтения и вовлечение читателей разных возрастов. Среди новинок — интерактивные издания с QR-кодами, тактильными элементами, ароматными страницами, а также 4D-энциклопедии с дополненной реальностью. 

Особый интерес у юных читателей вызывает энциклопедия «Моя Россия» с технологией дополненной реальности. С помощью мобильного приложения читатели могут наблюдать, как иллюстрации оживают, а архитектурные объекты и исторические образы приобретают объём и движение. Такой формат делает процесс чтения наглядным, интерактивным и познавательным.

Новые поступления направлены на развитие интереса к чтению, изучение истории и культуры России, а также формирование познавательной активности у детей и подростков. Использование технологий дополненной реальности позволяет библиотеке стать современным образовательным пространством, где книга выходит за рамки привычного формата.

В первой в городе модельной библиотеки «Яблоко познания» проходят встречи участников клубов по интересам, предусмотрены зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.

 

Фото:  минкульт СО

 

