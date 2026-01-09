Парад из Меркурия, Венеры и Марса сформируется рядом с Солнцем в январе

Парад из трех ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса — сформируется рядом с Солнцем в течение ближайших двух недель и достигнет максимума к 22 января. Об этом 9 января сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишут "Известия".

«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2–3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться», — написали в Telegram-канале лаборатории.

По данным ученых, первой от Солнца еще до конца января начнет удаляться самая быстрая планета — Меркурий. В феврале аналогичное движение совершат сначала Венера, а затем Марс. Отмечается, что следующее подобное схождение трех планет состоится в сентябре 2028 года.

Фото: freepik.com