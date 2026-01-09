Я нашел ошибку
Главные новости:
Следующее подобное схождение трех планет состоится в сентябре 2028 года.
Парад из Меркурия, Венеры и Марса сформируется рядом с Солнцем в январе
Сегодня футболисты в Москве прошли углублённое медицинское обследование перед стартом зимних тренировочных сборов.
Завтра футболисты «Крыльев Советов» отправятся на первый тренировочный сбор
Ежедневно на расчистку выходит более 400 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих.
Более 30 тысяч тонн снега после снегопада вывезено в Самаре
Главам муниципальных образований, УК, ТСЖ, ТСН, ГЖИ, газораспределительным организациям Самарской области дан ряд поручений.
Виталий Шабалатов провел заседание оперштаба по газификации
Эта мера направлена на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.
Максимальная сумма льготных микрозаймов для бизнеса увеличена до 15 млн рублей
В Самаре ночью 10 января без существенных осадков, днем небольшой снег. 
10 января в регионе облачно, небольшой снег, до -8°С
Новые поступления направлены на развитие интереса к чтению, изучение истории и культуры России, а также формирование познавательной активности у детей и подростков.
В модельную библиотеку «Яблоко познания» Жигулёвска поступили новые уникальные книги
Около 300 любителей спорта и активного образа жизни выбрали сегодня провести время с пользой для здоровья и получить заряд бодрости.
На базе спортивной школы «Чайка» прошел День биатлона
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Парад из Меркурия, Венеры и Марса сформируется рядом с Солнцем в январе

141
Следующее подобное схождение трех планет состоится в сентябре 2028 года.

Парад из трех ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса — сформируется рядом с Солнцем в течение ближайших двух недель и достигнет максимума к 22 января. Об этом 9 января сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишут "Известия".

«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2–3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться», — написали в Telegram-канале лаборатории.

По данным ученых, первой от Солнца еще до конца января начнет удаляться самая быстрая планета — Меркурий. В феврале аналогичное движение совершат сначала Венера, а затем Марс. Отмечается, что следующее подобное схождение трех планет состоится в сентябре 2028 года.

 

Фото: freepik.com

