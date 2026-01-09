9 января в рамках физкультурного фестиваля «Спортландия» на базе спортивной школы «Чайка» прошел День биатлона. В рамках него все желающие абсолютно бесплатно смогли присоединиться к мастер-классам и познакомиться с данным видом спорта.

Порядка 300 любителей спорта и активного образа жизни выбрали сегодня провести время с пользой для здоровья и получить заряд бодрости! Самому юному участнику 7 лет, а самому опытному 86.

Проведение подобных мероприятий помогает популяризировать спорт и увеличивать число регулярно занимающихся физической культурой.

Фото: минспорта СО