Следующее подобное схождение трех планет состоится в сентябре 2028 года.
Парад из Меркурия, Венеры и Марса сформируется рядом с Солнцем в январе
Сегодня футболисты в Москве прошли углублённое медицинское обследование перед стартом зимних тренировочных сборов.
Завтра футболисты «Крыльев Советов» отправятся на первый тренировочный сбор
Ежедневно на расчистку выходит более 400 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих.
Более 30 тысяч тонн снега после снегопада вывезено в Самаре
Главам муниципальных образований, УК, ТСЖ, ТСН, ГЖИ, газораспределительным организациям Самарской области дан ряд поручений.
Виталий Шабалатов провел заседание оперштаба по газификации
Эта мера направлена на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.
Максимальная сумма льготных микрозаймов для бизнеса увеличена до 15 млн рублей
В Самаре ночью 10 января без существенных осадков, днем небольшой снег. 
10 января в регионе облачно, небольшой снег, до -8°С
Новые поступления направлены на развитие интереса к чтению, изучение истории и культуры России, а также формирование познавательной активности у детей и подростков.
В модельную библиотеку «Яблоко познания» Жигулёвска поступили новые уникальные книги
Около 300 любителей спорта и активного образа жизни выбрали сегодня провести время с пользой для здоровья и получить заряд бодрости.
На базе спортивной школы «Чайка» прошел День биатлона
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Максимальная сумма льготных микрозаймов для бизнеса увеличена до 15 млн рублей

198
Эта мера направлена на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.

Президент России Владимир Путин в конце 2025 года подписал закон, по которому значительно меняются правила выдачи микрозаймов для бизнеса. 

Одним из главных нововведений стало увеличение максимальной суммы по программам микрофинансовых организаций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь бизнес сможет привлечь на развитие микрозаем до 15 млн рублей. Ранее максимальная сумма составляла 5 млн рублей. 

Эта мера направлена на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию. Предыдущий лимит не менялся с 2018 года, и его пересмотр направлен на стимулирование роста сегмента МСП. 

«Льготные микрозаймы – один из ключевых инструментов, направленный на поддержку проектов начинающих и более опытных предпринимателей. Доступное финансирование позволит представителям малого и среднего бизнеса воплощать в жизнь свои планы развития, масштабировать предприятия, осваивать новые направления деятельности и расширять ассортимент. Приглашаю предпринимателей в региональный Гарантийный фонд за льготными финансовыми продуктами в виде микрозаймов и поручительств», - отметил врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.  

Гарантийный фонд Самарской области предоставляет микрозаймы, а также выступает поручителем по обязательствам предпринимателей перед банками, если у предпринимателей недостаточно собственного залога для получения нужной суммы кредита или открытия банковской гарантии. По решению губернатора Вячеслава Федорищева ГФСО регулярно докапитализируется, чтобы охватывать инструментами поддержки еще больше представителей МСП. 

Обратиться за программами Гарантийного фонда и получить консультацию можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

