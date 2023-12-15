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В Самаре автобусы добавят на маршрут №52

15 декабря 2023 12:54
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В Самаре автобусы добавят на маршрут №52

В Самаре улучшат работу маршрута № 52 «А/с «Аврора» - Железнодорожный вокзал». Там сменят водителей и добавят автобусы. Об этом стало известно на встрече мэра Елены Лапушкиной с жителями Железнодорожного района.

- Сейчас идет активная работа с перевозчиком по маршруту № 52. С января выпуск будет увеличиваться. К февралю 2024 года выпуск будет обеспечен в полном соответствии с реестром, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Насколько известно, на маршрут планируют добавить два автобуса. Кроме того, в настоящее время на маршруте комплектуют другой водительский состав. Это делают, чтобы улучшить ритмичность работы.

Напомним, изменения затронут и другие маршруты, которые проходят через Железнодорожный район. Речь идет об автобусах № 39 и 53. С 1 января 2024 года они перейдут на брутто-контракты. Перевозчику будут платить за конкретное число выполненных рейсов, пишет Самара-КП.

 

Теги: Городской транспорт

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