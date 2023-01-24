В Самаре автобусы № 9 будут следовать по полному маршруту с 25 января

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С учетом обращений жителей поселка «Мясокомбинат» будут отменены укороченные рейсы автобусов, следующих по маршруту № 9, чтобы горожане смогли добираться до своих пунктов назначения без пересадок на другие маршруты. В связи с этим уже готово и скорректированное расписание.

В период организации поездок по укороченным маршрутам автобусные рейсы осуществлялись от поселка «Мясокомбинат» до 66 квартала и от поселка «Мясокомбинат» до станции метро «Победа».

А с 25 января 2023 года все рейсы будут начинаться от завода "Металлург", автобусы проследуют до поселка «Мясокомбинат» и затем в обратном направлении.

С новым расписанием движения автобусов маршрута № 9 можно ознакомиться в приложении.

Фото: администрация Самары