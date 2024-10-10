В России больше половины моторного масла признали контрафактом

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В России больше половины моторного масла, продающегося на рынке, является подделкой. Об этом «Парламентской газете» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Сейчас у нас на рынок пришло невероятное обилие контрафакта, барьер которому никто не может поставить. Причин здесь несколько: потребители, которые хотят заплатить поменьше, а купить побольше, нечестные производители и текущая госполитика. В итоге контрафакт течет рекой, в том числе через границы. Не меньше шести литров моторного масла из десяти сегодня на рынке — это контрафакт», — заявил он.

Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Терентьев добавил, что сегодня россияне не могут быть уверены в том, что они купили качественное масло, даже заплатив за него большую денежную сумму.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

Кроме того, высокий уровень масла в моторе возможен зимой, когда водитель совершает короткие поездки. В этом случае форсунки подают много топлива, которое частично попадает в поддон, откуда испаряться уже не успевает, пишет Газета.