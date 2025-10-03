В РФ с нового года введут несколько новых дорожных знаков

172

Несколько новых дорожных знаков и сужение парковочных мест вдоль края проезжей части предусмотрены обновленным ГОСТом, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

"Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней", - сказал собеседник агентства. "В основе этих поправок - большая работа, специалисты искали возможность снизить визуальный шум на дорогах более трех лет, а история некоторых новых знаков еще больше", - подчеркнул Федяев.

Среди нововведений - вертикальный знак "Стоп-линия". "Он будет там, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак", - сказал депутат.

"Отмечу и введение знака 6.2.1 "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности", который позволит поберечь машины и повысить комфорт в пути", - добавил Федяев.

В свою очередь, знак "Глухие пешеходы" (табличка 8.15.1) "поможет водителям в моменте понять, что участник дорожного движения имеет ограничение по слуху". "Долгое время у нас существовал знак 8.15 "Слепые пешеходы", но слабослышащие и глухие пешеходы требуют такого же внимания от водителя. Насколько я знаю, эксперименты с его использованием начались почти 10 лет назад", - пояснил парламентарий.

Поправки предусматривают и ряд других изменений дорожных знаков и особенностей их применения.